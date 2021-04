A Roma de Paulo Fonseca perdeu fora com o Cagliari por 3-2 e averbou o terceiro jogo seguido sem ganhar para a Liga italiana.

Os Giallorossi estão no sétimo lugar da Serie A e correm sérios riscos de falhar o apuramento para as competições europeias da próxima época via campeonato (estão ainda em competição na Liga Europa, onde o vencedor entra direto na Liga dos Campeões).

Charalambos Lykogiannis inaugurou o marcador para o conjunto da Sardena aos 4 minutos, mas Carles Pérez empatou pouco antes da meia-hora de jogo.

Mais golos, só na segunda parte. Razvan Marin fez o 2-1 aos 57 minutos e João Pedro assinou o terceiro pouco depois.

O melhor que a Roma conseguiu foi reduzir para 3-2 ao minuto 69 por Federico Fazio.

O Cagliari, que estava praticamente condenado à descida à Serie B há poucas semanas, alcança a terceira vitória seguida e já está agora fora dos lugares de despromoção, embora em igualdade pontual com o Benevento, primeira equipa abaixo da «linha de água».