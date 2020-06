Agora está confirmado: o regresso de Cristiano Ronaldo à competição será esta sexta-feira à noite, a partir das 21h00 (20h00 de Portugal Continental), frente ao Milan.

Isso mesmo informou a Juventus esta manhã, em comunicado. A hora indicada já estava prevista, mas só agora recebeu luz verde do governo italiano.

Refira-se que os bianconeri recebem esta noite o Milan, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Itália. No primeiro jogo da eliminatória, registou-se um empate a uma bola, com Ronaldo a apontar o golo do campeão italiano.

No sábado joga-se a outra partida desta meia-final, entre o Nápoles e o Inter de Milão (1-0 para os napolitanos na primeira mão).