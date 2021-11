Antes do apito inicial do Nápoles-Lazio, o clube napolitano presenteou os adeptos com uma nova estátua de Diego Armando Maradona, já que há dias havia sido inaugurada uma outra, pela ocasião do aniversário da morte da lenda do futebol argentino e mundial.

Na altura, a obra, da autoria do escultor Domenico Sepe, foi colocada junto ao estádio a que o antigo futebolista dá nome, mas esta foi exibida no interior do recinto - onde permanecerá - sob as luzes dos telemóveis dos adeptos.

A estátua está apoiada pelo n.º 10 e o pé esquerdo destaca-se por ser dourado. Um pormenor que não passa despercebido e remete para a genialidade da canhota do astro argentino.