Fiorentina e Nápoles empataram a dois golos, num jogo a contar para a 37.ª jornada da Liga Italiana.

O encontro era de grande importância, nomeadamente para os visitantes, que se encontravam fora dos lugares de acesso às competições europeias na próxima temporada. Desta forma, a entrada da formação napolitana foi muito forte e o golo surgiu logo nos primeiros minutos.

Um pontapé de canto tirado por Politano do lado direito descobriu Amir Rrahmani dentro da área e o central saltou mais alto que toda a gente e cabeceou para o fundo da baliza.

No entanto, em vantagem no encontro, o Nápoles deixou-se adormecer e acabou por levar o primeiro balde de água fria aos 40 minutos. Através de um pontapé de livre, Cristiano Biraghi desferiu um remate colocado, com a bola ainda a bater no poste antes de entrar na baliza.

O segundo balde foi de água gelada, porque chegou em cima do intervalo. Um erro defensivo permitiu que a bola chegasse aos pés de M'Bala Nzola, que na cara do guarda-redes não desperdiçou e atirou a contar.

O resultado não se alterou até ao intervalo e perante as oportunidades criadas pela Fiorentina, justificava-se a vantagem da equipa da casa no encontro.

Só que aos 57 minutos, o Nápoles ainda conseguiu fazer o segundo golo, que acabou por ser o último. Muitas vezes herói na última época, esta temporada mais apagado, Khvicha Kvaratskhelia converteu de forma sensacional um pontapé de livre, que não deu qualquer hipótese ao guardião da casa.

Com este resultado, o Nápoles complicou as contas pelos lugares de acesso às competições europeias. A formação napolitana soma 52 pontos e está a dois da Fiorentina, que ocupa o oitavo lugar do campeonato, que garante a presença na Liga Conferência (a formação de Florença tem menos um jogo).