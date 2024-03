Há golos e há GRANDES golos! Dany Mota, do Monza, foi a Génova marcar um golaço de levar as mãos à cabeça.

O minuto era o 18, já com o Monza a ganhar por um, e na sequência de um canto, o avançado português marcou de pontapé de bicicleta. Depois de um passe milimétrico de Colpani, o jogador luso nem deixou a bola tocar no chão e rematou com toda a classe para o fundo das redes.

O Génova e o Monza disputam este sábado o décimo lugar do campeonato italiano.

Veja o golo: