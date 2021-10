A vitória do Inter sobre a Udinese, por 2-0, ficou marcada por uma situação insólita já perto do final do jogo.

Tudo aconteceu quando internacional espanhol Gerard Deulofeu introduziu a bola na baliza mas viu o lance invalidado por fora-de-jogo.

O extremo de 27 anos da formação de Udine perdeu a cabeça com o árbitro da partida, gritando e apontando-lhe o dedo, mas Luca Sacchi respondeu-lhe à letra do mesmo modo. O juiz da partida vociferou por mais do que uma vez «acalma-te», embora num tom tudo menos calmo.

Noutros jogos desta tarde, a Fiorentina bateu o Spezia por 3-0, graças a um hat-trick de Dusan Vlahovic, o Génova empatou na receção ao Veneza e o Empoli venceu em casa do Sassuolo, por 2-1.