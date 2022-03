O Inter de Milão subiu esta noite à liderança da Serie A, e fê-lo de uma maneira bastante contundente, ao golear na receção ao Salernitana, por 5-0.

Lautaro Martínez e Dzeko estiveram particularmente inspirados e arrasaram o adversário.

O avançado argentino fez um hat-trick: inaugurou o marcador aos 22 minutos, bisou aos 40 e fez o 3-0 aos 56 minutos. Já Dzeko marcou os outros dois golos dos nerazzurri, aos 64 e 69 minutos.

Com este resultado, o Inter de Milão lidera o campeonato italiano com 58 pontos, mais um do que o Nápoles e o Milan. O Salernitana está no último lugar, com apenas 15 pontos.

