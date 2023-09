O Inter Milão, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, foi surpreendido esta terça-feira, em pleno San Siro, com a primeira derrota na liga italiana, diante do modesto Sassuolo (1-2), em jogo da 6.ª jornada da liga italiana.

Veja como jogou o Inter frente ao Sassuolo

Mais do que isso, a equipa comandada por Simone Inzaghi esteve pela primeira vez em desvantagem no campeonato italiano e consentiu dois golos, quando, até esta noite, tinha sofrido apenas um nos primeiros cinco jogos, marcado por Rafael Leão no dérbi de Milão.

Um jogo para Roger Schmidt ver e tirar muitos apontamentos depois do clássico da próxima sexta-feira com o FC Porto.

A primeira parte do jogo até foi equilibrada, com um natural ascendente do Inter que até adiantou-se no marcador, já em tempo de compensação, com um golo do neerlandês Dumfries, co um remate da quina da área depois de tirar um adversário da frente.

A surpresa aconteceu na segunda parte e com estrondo. O Sassuolo empatou logo a abrir, aos 54 minutos, com um remate de Bajrami, após assistência de Berardi que, nove minutos depois, marcou ele próprio o golo da reviravolta, a passe de Toljan.

Aos 63 minutos, o Inter estava, pela primeira vez, em desvantagem na presente edição da liga italiana. Inzaghi reagiu de imediato com quatro alterações de uma assentada, lançando para a contenda Alexis Sanchez, David Frattesi, Stefan de Vrij e Carlos Augusto.

Os nerazurri arriscaram tudo nos últimos vinte minutos, mas mais com o coração do que com a cabeça e até foi o Sassuolo, com transições rápidas, que esteve sempre mais perto do 3-1 do que propriamente do Inter chegar ao empate.

Com este desaire, o Inter é alcançado na classificação da Série A pelo vizinho Milan que, também esta terça-feira, foi à Sardenha vencer o Cagliar por 3-1. As duas equipas de Milão ficam, assim, coladas na classificação, com os mesmos 15 pontos, mais dois do que a Juventus e mais três do que a Atalanta.

Recordamos que o Inter recebe o Benfica, em jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões, em San Siro, na próxima terça-feira.