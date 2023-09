O Milan foi à Sardenha vencer o Cagliari por 3-1, somando uma segunda vitória consecutiva na Série A num jogo em que o treinador Stefano Pioli apostou em algumas das segundas linhas, deixando Olivier Giroud e Rafael Leão no banco. Entretanto, a Salernitana de Paulo Sousa somou mais um desaire, desta vez em Empoli (0-1).

Começamos pela Sardenha onde a equipa da casa até foi a primeira a festejar, com um golo de Luvumbo, a passe de Nandez, aos 29 minutos. No entanto, os rossoneri puxaram pelos galões e deram a volta ao resultado ainda antes do intervalo, com o suíço Okafor a empatar o jogo, aos 40 minutos, antes de Tomori colocar os vistantes em vantagem sobre o minuto 45.

Já na segunda parte, o Milan reforçou a vantagem, com Pulisic a servir Loftus-Cheek para o terceiro golo da tarde e, só depois, Pioli deu minutos a Luka Romero e Rafael Leão, certamente a pensar na visita a Dortmund, na próxima quarta-feira, no regresso à Liga dos Campeões.

Com este triunfo, o Milan alcança o vizinho Inter no topo da classificação da Série A, mas com mais um jogo do que o rival que, ainda esta terça-feira, recebe o Sassuolo.

Entretanto, em Empoli, a Salernitana de Paulo Sousa, ainda sem vencer, somou a terceira derrota na Série A e continua no fundo da classificação, com apenas três pontos, tantos como o Empoli que vinha de cinco derrotas consecutivas e esta tarde somou os primeiros pontos, sustentados num golo solitário de Baldanzi.

