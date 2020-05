Giorgio Chiellini e Mario Balotelli enterraram os machados de guerra e fizeram as pazes depois de uma semana a trocarem galhardetes. Tudo começou quando o defesa da Juventus a considerou o avançado uma «pessoa negativa» na autobiografia «Io Giorgio» que vai estar à venda a partir desta terça-feira. Por iniciativa de um programa de televisão, «Le Iene Show», do canal Italia 1, os dois companheiros de seleção trocaram prendas e esqueceram o diferendo que os separava.

Balotelli ofereceu uma camisola autografada a Chiellini com a seguinte dedicatória: «Mesmo que me apunhales inesperadamente pelas costas, continuo a gostar de ti, grande abraço».

O defesa assumiu que ficou surpreendido com a mensagem do avançado e prometeu enviar um exemplar da sua autobiografia autografado a Balotelli. «Estava indeciso em incluí-las [as criticas] no livro, mas não dizer nada sobre algo que achava mau pareceu-me falso e hipócrita. Aprendi muito com os erros e continuarei a fazê-lo todos os dias. Desejo-te o melhor e espero ver-te em breve»,d estacou o desfesa.

O avançado respondeu de pronto, já sem animosidade e com humor: «Antes de enviares o livro, arranca as páginas onde falas de mim», atirou.

Os dois jogadores falaram ao telefone já num tom conciliatório. «É a primeira vez na vida em que tu erraste e eu não», referiu Balotelli. Chiellini, entre sorrisos, respondeu na mesma moeda. «Estava com inveja. Na vida tens de cometer erros para evoluir», respondeu.

O avançado do Brescia chegou mesmo a dizer que não era preciso fazer as pazes, uma vez que na sua ótica, «nunca houve uma guerra». Chiellini concordou. «Houve apenas um desacordo. Peço desculpa ao Mario, mas tive de dizer algo», acrescentou.

As criticas de Chiellini a Balotelli estarão relacionadas com um episódio, pouco claro, que terá ocorrido na Taça das Nações de 2013, no jogo frente ao Brasil, mas aparentemente ficou tudo resolvido e Chiellini até disse que esperava encontrar-se com Balotelli no Euro 2021. «Seria um prazer! Não tenho problemas», disse ainda o defesa.