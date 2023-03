Paulo Dybala reclama uma dívida de cerca de 3,7 milhões de euros à Juventus, do tempo em que o argentino representava o clube de Turim.

A revelação foi feita pelo atual avançado da Roma durante a audiência perante as autoridades de finanças de Itália, a propósito do caso Prisma, as acusações de fraude fiscal que já levaram os bianconeri a perderem 15 pontos no campeonato.

«Não me lembro de quando foi pago o meu último salário, mas sei muito bem que a Juventus ainda me deve dinheiro», disse Dybala na audiência de 21 de fevereiro, publicada esta sexta-feira pela Gazzetta dello Sport.

«Quando fizemos o acordo para a alteração ao meu salário, ficou definido que os salários em atraso seriam pagos como acréscimo aos seguintes, mas se eu saísse, os mesmos teriam de ser pagos imediatamente. E sei que em abril é a última oportunidade de a Juventus me pagar por esses mais de três milhões de euros», acrescentou.

Dybala concluiu: «Se isso não acontecer, o meu advogado entregará um pedido por escrito, mas espero que a situação não chegue aí. Quero o meu dinheiro de volta, mas sem entrar com nenhum processo, quero evitar problemas para mim e para a Juventus.»