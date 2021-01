Antonio Conte, treinador do Inter de Milão, vai cumprir dois jogos de castigo e vai ter de pagar uma multa de vinte mil euros depois de ter sido expulso no decorrer do nulo com a Udinese, relativo à 19.ª jornada da Série A da liga italiana.

Segundo o relatório do árbitro Fabio Maresca, o treinador dos nerazzurri, descontente com o tempo de compensação, utilizou «linguagem irrespeitosa». Antonio Conte não vai, assim, poder estar no banco nos próximos jogos do Inter com o Benavento e Fiorentina.