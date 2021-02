A Juventus apresentou um prejuízo de 113 milhões no segundo semestre de 2020.

O clube onde atua o português Cristiano Ronaldo estima que desse valor, pouco menos de metade (€50M) estão relacionados com a pandemia de covid-19.

«Nesta situação, espera-se que o exercícios de 2020/21, que ao contrário do ano anterior está totalmente condicionado pelos efeitos da pandemia, tenha perdas, também devido ao notável impacto do encerramento do estádio e as demais medidas cautelares impostas pelas autoridades, que penalizam as receitas de bilheteiras para os jogos e a venda de produtos», referiu o clube de Turim, que no período homólogo de 2019, ainda pré-pandemia, reportou perdas de €50,3M.

O valor do património líquido da Vecchia Signora caiu drasticamente de 239 milhões de euros para 125 milhões de euros entre o verão e o final do ano.

A Juventus, que é adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, reportou perdas consideráveis nos lucros gerados pelos direitos dos futebolistas (€55M) e calculou que houve uma contratação de 39 milhões de euros decorrente dos bilhetes para jogos e vendas de produtos.

Os rendimentos dos direitos televisivos cresceram 27 milhões de euros e houve também um aumento de 60 por cento nas vendas online, mas esses valores acabaram por não compensar as perdas.