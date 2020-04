Marco Materazzi revelou que deu uma «sova» a Mario Balotelli no decorrer de um treino do Inter Milão nos tempos em que era comandado por José Mourinho, no decorrer de uma conversa com Davide Oldani, famoso chefe de cozinha italiano, num live no Instagram.

O episódio relatado pelo antigo internacional italiano já tem dez anos, reporta-se a abril de 2010, um dia depois da vitória do Inter de Mourinho sobre o Barcelona de Guardiola (3-1), na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões que acabaria por ser conquistada pelos neroazzurri.

Balotelli começou o jogo no banco e entrou a quinze minutos do final para o lugar de Milito, mas no final do jogo atirou com a camisola, em sinal de desagradado. O gesto não passou despercebido a Materazzi.

«Dei-lhe uma boa sova, é verdade. Adoro Mario, mas ele merecia. Voltámos a ser amigos, praticamente irmãos, mas naquele dia ele fez algo que não devia», começa por contar o antigo defesa numa animada conversa com Oldani.

O facto de ter atirado a camisola para o chão, nem foi o pior para o antigo defesa. «Antes do jogo, no autocarro, ele disse-nos ‘hoje vou jogar mal’. Garanti-lhe que o faria pagar se ele o fizesse. Quando ele saiu do banco, fez um remate do meio campo, em vez de tentar um contra-ataque. Diego Milito ficou com vontade de matá-lo», ainda Materazzi.

A verdade é que irreverente avançado italiano acabou por pagar caro e com o consentimento de José Mourinho. «Acreditávamos no Mario, marcou muitos golos e contribuiu para o nosso sucesso, mas na semana seguinte ao jogo pedi a Mourinho para que me colocasse contra Balotelli no treino. Passados poucos segundos, enviei-o para o balneário», recordou ainda Materazzi entre sorrisos.