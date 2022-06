O antigo internacional romeno Cristian Chivu, atualmente treinador de formação no Inter Milão, destacou o trabalho de José Mourinho na última temporada na Roma. O antigo defesa, agora com 41 anos, trabalhou com o treinador português precisamente no clube de Milão e destaca agora o regresso do técnico ao futebol italiano.

«Ganhar é sempre difícil. Quem acha que a taça [Liga Conferência] não conta para nada, não entende um princípio fundamental: chegar em primeiro nunca é dado como garantido. Também gostei da sua capacidade para manter a Roma no caminho certo na Série A, apesar de, no final, ter pensado no jogo com o Feyenoord», destacou o antigo defesa em declarações ao jornal Corriero dello Sport.

Além da vitória na Liga Conferência, Mourinho conduziu a Roma até ao sexto lugar da Série A e, desta forma, garantiu a qualificação para a Liga Europa. «O trabalho realizado foi excelente. Com o plantel que tinha à sua disposição, Mourinho não conseguiria fazer mais. Façam melhor do que ele… Ele transmitiu imediatamente a mentalidade vencedora à Roma», acrescentou ainda o antigo jogador romeno.