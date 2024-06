O Nápoles não deixou o empresário e o pai de Kvaratskhelia, depois de estes terem dito publicamente que o extremo georgiano pretende deixar o clube já neste neste verão.

«O Nápoles reitera que o jogador tem mais três anos de contrato com o clube. Kvaratskhelia não está no mercado», lê-se num curto, mas lapidar, comunicado.

«Não são os agentes ou os pais que decidem o futuro de um jogador do Nápoles, mas sim o Nápoles!!! Fim da história», concluiu o clube italiano.

In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro…