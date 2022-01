O reinício da Série A, depois da pausa de inverno, está em risco, depois de terem sido detetados 87 casos positivos de covid-19 no seio dos clubes desde o início da presente semana. A Lazio é, nesta altura, a única equipa sem casos positivos e, dos dez jogos que estão marcados para quinta-feira, cinco correm sérios riscos de serem adiado pelas autoridades de saúde local.

Nápoles, Salernitana e Juventus forma os primeiros a fazer soar os alarmes, com vários casos positivos nos respetivos planteis, depois juntaram-se ainda a Udinese, Verona e o Torino. Segundo as contas do jornal Gazzzetta dello Sport, apenas desde o início desta semana, forma detetados 87 casos positivos, entre jogadores e membros de staff, em clubes da Série A.

A Lazio foi o único clube que, até ao momento, ainda não comunicou nenhum caso, mas os restantes dezanove clubes estão todos preocupadas com esta nova vaga. Segundo adianta também o jornal Tuttosport, estão previstas novas baterias de testes para esta quarta-feira que vão permitir uma avaliação mais clara do atual quadro clinico dos clubes.

Até à data, a liga italiana ainda não adiou nenhum dos dez jogos que estão previstos para quinta-feira, mas vários jogos estão a ser analisados pelas autoridades de saúde locais com fortes possibilidades de virem a ser adiados, como são os casos do Juventus-Nápoles, Spezia-Verona, Veneza-Salernitana, Fiorentina-Udinese e Atalanta-Torimo.