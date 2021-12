Beto, antigo avançado do Portimonense, foi uma figura incontornável do emocionante empate entre a Lazio e a Udinese (4-1) no jogo que encerrou a 15.ª jornada da Série A da liga italiana. O goleador marcou os dois primeiros golos no Estádio Olímpico de Roma, os romanos acabaram por dar a volta ao resultado, antes da equipa que veio do Udine ainda conseguiu resgatar um empate, num jogo com três expulsões.

O jogo começou por ser um sonho para o avançado que deixou marca forte na liga portuguesa, com dois golos a colocarem a Udinese com uma vantagem preciosa. O primeiro, aos 17 minutos, resulta de um cruzamento bem medido de Mato Jajalo, com o possante avançado a desviar de cabeça. O Segundo, aos 34 minutos, numa transição rápida, numa altura em que a Lazio procurava desfazer o empate. Um golo a fazer lembrar os velhos tempos de Ronaldo, o fenómeno, com uma arrancada imparável, depois com uma curta inflexão, para fugir ao guarda-redes e remate para o fundo das redes.

A Lazio ainda reduziu a diferença, com um golo de Immobile, aos 34 minutos, mas os visitantes recuperaram a vantagem de dois golos, mesmo em cima do intervalo, com Molina a fazer o 3-1.

A Udinese parecia mais do que segura, mas o tabuleiro acabou por virar numa segunda parte bem quentinha. Os romanos entraram a todo o gás e não demoraram muito a chegar ao empate, apenas cinco minutos, com golos de Rodriguez (51m) e Milinkovic-Savbic (56m).

A equipa da casa estava lançada para a reviravolta quando Patric, depois de puxar uma camisola a um adversário, acabou por ver um segundo amarelo e o consequente vermelho. A equipa da casa ficava em inferioridade numérica, mas por pouco tempo, uma vez que, aos 69 minutos, Nahuel Molina também viu um segundo amarelo por entrada sobre Daniel Radu.

Tudo igual, dez para dez, três golos para cada lado, mas a Lazio ainda teve uma palavra a dizer e acabou mesmo por reclamar os três pontos, com um quarto golo, aos 79 minutos, marcado por Francesco Acerbi.

A Udinese ainda foi à procura do empate, com dez minutos de compensação, e ainda conseguiu resgatar um ponto, ao minuto nove depois dos noventa, por Arsian. Ainda houve tempo para a expulsão de Walace e a Udinese acabou reduzida a nove, mas levou um ponto para casa.

Assim, a Lazio segue no nono lugar, com 22 pontos, enquanto a Udinese está no 14.º posto, com 16.

Entretanto, também esta quinta-feira, Torino e Empoli também empataram 2-2, mas neste caso foi a equipa da casa que ficou a bradar aos céus.

Depois de ter alcançado uma vantagem de dois golos, marcados por Pobega (10m) e Pjaca (15m), o Empoli ficou reduzido a dez, por expulsão de Singo, por falta sobre Di Francesco, detetada pelo VAR.

Em inferioridade numérica, o Empoli permitiu que o adversário chegasse ao empate. Romagnoli reduziu a diferença, ainda na primeira parte, aos 34 minutos, enquanto Mantia, a passe de Luperto, nivelou o resultado aos 72 minutos. Um empate que deixa os dois emblemas onde estavam, a meio da tabela.

Veja o segundo golo de Beto, o fenómeno: