A Lazio fechou nesta quinta-feira a lista das equipas apuradas para os quartos de final da Taça de Itália, ao vencer em casa o Parma.

Sem Bruno Alves, os visitantes ficaram em desvantagem aos 23 minutos, quando Marco Parolo fez o 1-0 e só uma hora depois, ao minuto 83, conseguiu restabelecer a igualdade, por Valentin Mihaila.

Só que a Lazio acabaria por chegar a um novo golo, este já no último minuto do tempo regulamentar. Vedat Muriqi atirou ao poste, mas o azar transformou-se em sorte logo a seguir, com a bola a fazer ricochete nas costas do guarda-redes Colombi e a entrar na baliza.

A Lazio vai agora medir forças com a Atalanta por um lugar nas meias-finais da Taça de Itália já no dia 27.

Todos os jogos dos quartos de final:

Inter-Milan

Atalanta-Lazio

SPAL-Juventus

Nápoles-Spezia