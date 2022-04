Depois de um empate a zero no primeiro jogo, o Inter derrotou o rival Milan, por 3-0, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Itália.

O herói do encontro foi Lautaro Martínez. O avançado argentino fez o primeiro golo da partida logo aos quatro minutos, através de um excecional pontapé em volley e ainda bisou, a cinco minutos do intervalo, com um toque de classe ao picar a bola sobre Mike Maignan.

Robin Gosens fixou o resultado final, pouco depois de ser lançado na partida, com uma finalização à boca da baliza, após passe Marcelo Brozovic (82m).

Pelo meio (66m), o Milan, que contou com o português Rafael Leão a titular, ainda teve um golo anulado por fora de jogo de Ismael Bennacer.

Na final, o Inter de Milão vai encontrar o vencedor da outra meia-final, entre Juventus e Fiorentina, que se defrontam esta quarta-feira. A vecchia signora leva vantagem, após a vitória por 1-0 na primeira mão.