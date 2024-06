Agora sim, é oficial. Marco Baroni é o novo treinador da Lazio.

Em comunicado, o emblema da capital italiana confirmou a contratação do antigo técnico do Hellas Verona, que sucede assim a Igor Tudor. Baroni assume a formação da Lazio a partir de 1 de julho, sendo que o contrato é válido por duas temporadas.

Já este domingo, o presidente do clube tinha dito o nome do novo treinador, em declarações à comunicação social.

Leia o comunicado da Lazio na íntegra:

«A Lazio anuncia que Marco Baroni é o novo treinador da Lazio e assume funções a partir do próximo dia 1 de julho, com um contrato de dois anos. A família "biancocelesti" deseja as boas vindas a Baroni e votos de bom trabalho».