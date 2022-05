A Lazio garantiu neste sábado o apuramento para a Liga Europa, ao empatar em casa com o Verona (3-3), num jogo em que Jovane foi titular e se estreou a marcar com a camisola do clube romano.

O jogador emprestado pelo Sporting ajudou assim a Lazio a segurar o quinto lugar, ultrapassando a Roma de Mourinho sobre a «meta».

Do lado da equipa de Verona, Miguel Veloso foi titular e jogou os 90 minutos.

Quem também assegurou um lugar europeu nesta última jornada da Serie A foi a Fiorentina, que recebeu e venceu a Juventus por 2-0, assegurando o sétimo lugar que dá acesso à Liga Conferência.

Quem perdeu esse lugar foi a Atalanta, que partiu para a última ronda em igualdade pontual com a equipa de Florença, mas foi derrotada em casa pelo Empoli por 1-0.

No outro jogo do dia, o Génova, já despromovido, perdeu em casa com o Bolonha por 1-0.