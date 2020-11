O que Zlatan Ibrahimovic está a fazer, aos 39 anos, pelo AC Milan, é notável. O sueco bisou em Nápoles, ofereceu mais três pontos ao líder da Serie A e passou a ter 11 golos em dez jogos oficiais na nova época.



Os rossoneri venceram por 3-1 (Dries Mertens marcou para o Nápoles, Jens Petter Hauge fechou o score aos 90+5 para o Milan) e continuam na frente do campeonato. Muito por culpa de Zlatan, insistimos.



O primeiro golo, aos 20 minutos, é uma finalização excelente ao segundo poste. Mas o segundo, aos 54, é Zlatan vintage. Cruzamento na esquerda e cabeceamento fantástico, ganhando no ar ao gigante Koulibaly. Grande momento, como pode ver no VÍDEO no fim do artigo.



O duelo Koulibaly-Ibrahimovic foi quentinho e Zlatan teve sorte ao não ser expulso, pois numa disputa pelo ar deu uma cotovelada no defesa do Nápoles. Génio e bad boy, para sempre. De forma indesejada, sairia lesionado ao minuto 79.



O português Diogo Dalot foi suplente não utilizado nos Milan e Mário Rui jogou os 90 minutos no lado esquerdo da defesa napolitana.



