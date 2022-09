Sílvio Berlusconi, antigo primeiro-ministro de Itália e antigo presidente do AC Milan, está radiante com a primeira vitória do Monza na Serie A, frente à Juventus (1-0), neste domingo.

Ainda assim, o proprietário do clube em que joga o português Dany Mota diz que pretende ajudar o novo treinador, Raffaele Palladino, com 'conselhos' sobre táticas, tal como acontecia no Milan.

Berlusconi, atualmente com 85 anos, comprou o Monza em 2018, quando a equipa estava na Serie C. Atualmente, disputa o escalão principal do futebol italiano.

«Levar o Monza até à Serie A deu-me mais alegria que vencer a Liga dos Campeões», começou por dizer à Telelombardia, acrescentando mais à frente: «Vou intervir diretamente nas táticas, com conselhos, como fazia com todos os treinadores no Milan. Palladino mereceu esta oportunidade, mas não há dúvidas de que vou tratar disso diretamente, porque já provei que no futebol eu sei como atingir os objetivos pretendidos.»

O Monza está no 18.º lugar da tabela classificativa do campeonato italiano, com quatro pontos, entre 20 equipas.