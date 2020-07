No duelo entre Lazio e Milan, sorriram os homens de Milão – vitória incontestável por 3-0 no Olímpico de Roma, em jogo da 30.ª jornada da Serie A – e... a Juventus.

Mas já lá vamos.

Primeiro, Roma: com Rafael Leão no banco, de onde não saiu, os rossoneri entraram bem no jogo e adiantaram-se no marcador aos 23 minutos, com um grande golo de fora de área de Çalhanoglu. 11 minutos depois, foi o inevitável Zlatan Ibrahimovic a fazer o 2-0, de penálti.

A Lazio foi em busca da reviravolta na segunda parte, mas acabou por sofrer mais um: aos 59 minutos, Ante Rebic, a passe de Bonaventura, fixou o resultado final em 3-0.

Com este resultado, o Milan ultrapassa à condição o Nápoles e sobre ao sexto lugar, que dá acesso às competições europeias. E como referido acima, também a Juventus sorri com este desfecho: os bianconeri têm agora uma vantagem de sete pontos em relação à Lazio, segunda classificada, quando faltam oito jornadas para o fim da prova.