A câmara de Nápoles aprovou esta sexta-feira a alteração do nome do estádio San Paolo para Diego Armando Maradona.

A autarquia napolitana recorda o argentino, que faleceu no passado dia 25 de novembro, «como o maior jogador de futebol de todos os tempos» e que engrandeceu o clube, durante sete anos, com o «seu imenso talento e magia». A cidade retribui-lhe agora com «um amor eterno e incondicional».

«Maradona encarnou o símbolo da redenção de uma equipa que, nos anos mais sombrios, demonstrou que é possível se levantar, vencer e triunfar, ao mesmo tempo que oferece uma mensagem de esperança e beleza a todos», pode ler-se na nota de aprovação.

Construído após a Segunda Guerra Mundial, o estádio do Nápoles passa agora a ter o nome do maior símbolo do clube: Diego Armando Maradona.