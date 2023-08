Iúri Leitão está naturalmente radiante com a conquista da medalha de ouro na disciplina olímpica de omnium do Campeonato do Mundo de elite, a decorrer em Glasgow.

«Hoje, vi realizado um dos meus maiores sonhos, estou muito feliz. Para nós, que somos um país pequeno, com curta história na pista, tendo começado há uma década, sermos campeões do mundo ao fim de 12 anos é completamente inacreditável», disse o novo campeão do mundo, à Eurosport.

O ciclista vianense, de 25 anos, fala num trabalho de equipa: «Claro que se deve ao trabalho de equipa, ao apoio da família, ao staff atrás de mim. Eu conquisto os pontos e estou no espetáculo, na pista, mas isto é um trabalho de equipa e devo-o a toda a gente que está por trás deste êxito.»