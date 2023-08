O Sporting anunciou há algumas semanas a contratação de Jacynta Galabadaarachchi, jogadora australiana oriunda do Celtic de Glasgow. Entretanto, essa mudança teve impacto na decisão de um defesa-central da equipa masculina dos «católicos».

Brendan Rodgers, treinador do Celtic, admitiu que Carl Starfelt está a negociar a transferência para o Celta de Vigo e que a intenção do jogador sueco está relacionada, entre outras coisas, com a transferência da namorada para Portugal.

«Os clubes estão a comunicar e tudo deve ficar concluído no início da semana. Ele provavelmente sentiu que era altura de seguir em frente. Vai para uma das ligas de topo, financeiramente é difícil para nós competir com isso, e obviamente também há a questão da companheira dele, que também saiu agora», explicou o técnico.

Carl Starfelt estava no Celtic desde 2021, Jacynta Galabadaarachchi chegou alguns meses antes ao clube escocês. Agora, irão jogar em países diferentes. Ainda assim, Vigo é mais perto de Lisboa do que Glasgow.