Jacynta Galabadaarachchi é a mais recente reforço da equipa feminina do Sporting: a avançada australiana chega a Alvalade proveniente do Celtic.

Jacynta Gala, que também tem nacionalidade argentina, vai representar o sétimo clube da carreira, depois de ter representado, além do Celtic, o Kingston City, o Melbourne City, o Perth Glory, o West Ham e o Nápoles.

Na temporada passada, fez 15 golos e 17 assistências em 30 jogos pelo Celtic.

«Estou muito entusiasmada, o Sporting é um clube incrivelmente grande e estou desejosa por começar a treinar e conhecer as jogadoras», disse a jovem de 22 anos, aos meios do Sporting.

«Quando me contactaram fiquei muito contente, deram-me a conhecer a ambição, os valores e a filosofia do Clube e identifico-me muito com isso enquanto jogadora. Por isso não tive dúvidas e estava pronta para vi», acrescentou a internacional sub-20 australiana.