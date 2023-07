Foi assinado esta sexta-feira um protocolo de colaboração para a dinamização e a reabilitação do Estádio Nacional entre as três federações que usam o recinto (atletismo, futebol e râguebi), a Câmara Municipal de Oeiras (CMO), o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e a Direção Geral do Património Cultural (DGPC).

À margem da cerimónia, o primeiro-ministro de Portugal demonstrou vontade em modernizar a «joia da coroa» do complexo do Jamor.

«No conjunto do complexo desportivo do Jamor, ao longo destas décadas, têm sido vários os investimentos (...), mas houve um equipamento, estranhamente aquele que parece ser a joia da coroa deste complexo, que, por razões diversas, não acompanhou a revitalização e a modernização», afirmou António Costa, citado pela Lusa.

«Infelizmente, este estádio já não tem hoje condições para acolher certas provas internacionais. E é uma pena que não tenha. É uma pena para as modalidades, para a produção do desporto, para a competitividade do país», continuou.

A um ano de celebrar o 80.º aniversário – foi inaugurado no dia 10 de junho de 1944 –, Costa frisou a vontade de fazer do Estádio Nacional um «espaço contemporâneo».

«Todos juntos vamos conseguir fazer deste Estádio Nacional o que ele merece ser para celebrar os seus 80 anos, que é um espaço contemporâneo, adaptado às realidades de hoje e que permita, com toda a segurança, vir a ser palco das mais relevantes provas desportivas», referiu, lembrando depois intervenção feita no Palácio Nacional da Ajuda.

«Ora, se é possível fazer na Ajuda, como não será possível fazer no Estádio Nacional do Jamor? Seguramente, será possível e vai ser possível», garantiu.