O futebolista francês Jérémy Mathieu foi ausência no treino desta segunda-feira do Sporting. O defesa fez tratamento a uma mialgia no adutor esquerdo, de acordo com informação do clube verde e branco.

O jogador de 36 anos, que falhou o encontro ante o Paços de Ferreira, na passada sexta-feira, tinha já, segundo o Sporting, manifestado queixas no último treino antes da receção aos castores.

Depois do jogo ante o Paços, o treinador, Rúben Amorim, abordou a ausência do gaulês, dizendo que este «sentiu uma dor na perna», mas também avisou que «não interessa se vem do Barcelona» ou da formação, para explicar que a exigência é igual no grupo e que todos «têm de seguir uma linha».

Mathieu junta-se assim a Rodrigo Battaglia, Luciano Vietto e Luiz Phellype no lote de jogadores a recuperar de problemas físicos. Battaglia fez treino condicionado no relvado, Vietto foi novamente observado pelos médicos após a luxação no ombro direto sofrida ante o Paços. Já Luiz Phellype recupera de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Por outro lado, Joelson Fernandes está de regresso. Já treinou em pleno junto dos colegas de equipa, após recuperar de lesão.

O Sporting prepara a receção ao Tondela, marcada para as 21h15 da próxima quinta-feira, a contar para a 27.ª jornada da I Liga. O próximo treino dos comandados de Rúben Amorim é às 10 horas desta terça-feira.