O Sporting antecipou o fim dos empréstimos de Jesé Rodriguez e Bolasie, que já voltaram ao PSG e ao Everton, respetivamente. Os dois avançados não são mais opção para Ruben Amorim, portanto, e já nem sequer treinaram em Alcochete esta segunda-feira, no regresso do plantel leonino ao trabalho nos relvados da Academia.

Segundo foi possível saber, o Sporting falou com os jogadores e explicou-lhes que ia aproveitar esta fase de paragem devido à pandemia covid-19 para começar a preparar a próxima temporada, tendo feito o mesmo com o PSG e com o Everton. Tanto os jogadores quanto os clubes entenderam os argumentos leoninos e aceitaram a antecipação do fim do empréstimo.

Os dois deixaram desta forma o Sporting sem corresponder às expetativas que levaram à contratação: Jesé cumpriu 17 jogos com a camisola leonina (nove como titular), marcou um golo e cumpriu um total de 748 minutos, enquanto Bolasie cumpriu 25 jogos (21 como titular), marcou dois golos e somou um total de 1844 minutos.