Carlos Pereira foi esta terça-feira muito duro nas críticas que fez ao Sporting, por ter decidido regressar aos treinos na Academia de Alcochete já esta semana. Recorde-se que os jogadores leoninos estão a trabalhar no relvado desde ontem, ainda que o façam de forma individual, com uma distância de dez metros entre eles e sem se juntarem no balneário.

«Interpretaram à sua maneira, da forma que quiseram, se calhar até para chamar à atenção para este inimigo invisível. Mas eu vou respeitar muito este inimigo invisível, porque a minha saúde e a dos outros vale muito mais que um ou dois meses de trabalho. E até pelos profissionais de saúde que merecem o nosso aplauso», referiu o presidente do Marítimo.

«Nunca é um treino individual, há muitas pessoas envolvidas, como o roupeiro, o pessoal da limpeza, o treinador, o adjunto, a curiosidade dos diretores. Seria melhor dar tempo ao tempo, porque quando regressássemos, regressávamos todos e quase em segurança. No Decreto-Lei pensou-se no treino individual para os Jogos Olímpicos e abriu-se uma janela que foi aproveitada por aqueles que querem ser mais espertos que os outros», concluiu o presidente do clube madeirense.