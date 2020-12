Otamendi esteve presente no penúltimo treino do Benfica, no Complexo Desportivo da Gafanha da Nazaré, antes do jogo da Supertaça Cândido de Oliveira.



No quarto de hora da sessão de trabalho aberto à comunicação social, o internacional argentino trabalhou sem limitações juntamente com os restantes colegas. Sob olhar atento de Jesus, os encarnados fizeram corrida ligeira, exercícios de aquecimento e «meiinhos».



Ausentes estiveram os lesionados Gabriel e André Almeida e Pizzi, que testou positivo à Covid-19.



Os 15 minutos do treino do Benfica: