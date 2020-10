O ciclista australiano Jai Hindley (Sunweb) é o novo camisola rosa da Volta a Itália, sucedendo ao colega de equipa Wilco Kelderman, ao final da 20.ª e penúltima etapa, ganha por Tao Geoghegan Hart (Ineos). O britânico cumpriu os 190 quilómetros da tirada entre Alba e Sestriere ao final de 04h52m45s, batendo Hindley ao sprint.

Um final emocionante e de novo palpitar de corações para os portugueses e para os amantes do ciclismo ganhou contornos épicos na luta pelo título de campeão: a Sunweb manteve a rosa, mas está presa por nada, pois Hindley e Geoghegan Hart estão exatamente com o mesmo tempo à partida para o contarrelógio de Milão, sendo que, na teoria, o britânico está mais calejado para o ‘crono’ do que o australiano. Valem a este as décimas de segundo para assumir a rosa.

O português João Almeida foi quarto na etapa, a um minuto e um segundo de Geoghegan Hart, tendo o pódio ficado completo por Rohan Dennis (Ineos), que chegou a 25 segundos do colega de equipa.

Dia positivo para Almeida, que vai lutar pelo quarto lugar da Volta a Itália, depois de reduzir de 57 para 23 segundos a diferença para Pello Bilbao na geral. O corredor luso, que seguia com o ainda então rosa Wilco Kelderman e com o espanhol da Bahrain-McLaren, desferiu um ataque que não teve resposta à entrada para os últimos quatro quilómetros. No final, o esforço valeu um ganho de 34 segundos, o que acende a luta com Bilbao para o contrarrelógio de domingo. Se o quarto lugar torna-se algo mais hipotético, João Almeida tem praticamente certo o quinto. É que Fuglsang, sexto à geral, está agora a três minutos e 22 segundos do jovem de A-dos-Francos.

O outro português, Rúben Guerreiro, foi 13.º na etapa, a dois minutos e nove segundos de Geoghegan Hart. O virtual vencedor da camisola azul da montanha está em 33.º na geral.

Kelderman perdeu a rosa para o colega de equipa, numa etapa na qual ficou para trás a cerca de 30 quilómetros do final, não conseguindo seguir na roda de Hindley, Geoghegan Hart e Dennis. A estratégia da Sunweb foi o australiano não esperar pelo holandês, que caiu para o terceiro lugar na geral, agora a um minuto e 35 de Hindley. Se o plano da Sunweb foi o melhor, só o dia de amanhã o dirá, com o 'crono' de 15,7 quilómetros, entre Cernusco sul Naviglio e Milão.

CLASSIFICAÇÃO ETAPA:

1.º: Tao Geoghegan Hart (Ineos), 04h52m45s

2.º: Jai Hindley (Sunweb), MT

3.º: Rohan Dennis (Ineos), 25s

4.º: JOÃO ALMEIDA (Deceuninck-QuickStep), +01m01s

5.º: Andrea Vendrame (AG2R), +01m34

6.º: Einer Augusto Rubio (Movistar), +01m35s

7.º: Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), +01m35s

8.º: Wilco Kelderman (Sunweb), +01m35s

9.º: Attila Valter (CCC), +01m48s

10.º: James Knox (Deceuninck-QuickStep), +02m00s

11.º: Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), +02m02s

12.º: Domenico Pozzovivo (NTT), +02m09s

13.º: RÚBEN GUERREIRO (EF), +02m09s