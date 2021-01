Ídolo do Atlético de Madrid, Paulo Futre falou sobre João Félix em entrevista à Cadena SER.

«O João já tem outro estatuto. Lembro-me de uma entrevista de Simeone em que ele disse que era preciso descobrir como o João podia chegar até ao fim com combustível. Este ano está melhor, mas talvez tivesse sido melhor que não tivesse jogado ontem [com o Cornellà, da segunda B, que eliminou os colchoneros na Taça do Rei].»

«Falei muitas vezes com o João. Acho que este ano já entendeu as regras, sabe que quando perde é culpado e quando ganha e joga muito bem é protagonista», adiantou Futre.

«O João foi o melhor da liga em novembro, está bem, mas quando baixa um pouquinho, as pessoas criticam», disse ainda o ex-jogador português, que considera que «no ano passado, João Félix tinha críticas de má-fé, este ano são mais suaves.»