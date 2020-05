João Félix juntou-se ao ídolo Kaká para uma conversa nas redes sociais, promovida pela marca desportiva que patrocina o avançado do Atlético de Madrid e o antigo internacional brasileiro.

O português começou por contar como tem passado a quarentena, ele que não teve autorização dos colchoneros para regressar a Portugal.

«Estou em Madrid, não pude sair. Ainda tentei ir para Portugal, mas o Atlético não me deixou e tive de ficar cá. Se tenho treinado? Sim, tenho ginásio em casa, que montei há uns meses. Aqui tem mais que espaço para treinar e correr. Não há melhor sítio para passar a quarentena», afirmou.

Félix recordou depois o processo de mudança do FC Porto para o Benfica, com um detalhe importante sobre o irmão, Hugo: «No início fui para o FC Porto, ainda estive lá oito anos, mas depois surgiu a história do Benfica, que também queria o meu irmão. Fui para o Benfica mais pelo meu irmão, fui no ‘pack’. Depois acabou por correr bem, já estava habituado a estar fora de casa, por isso não houve problema.»

«No início [do período na equipa A do Benfica] o que me fez mais confusão era a parte fora do futebol, fora do jogo em si. Dentro do campo e no balneário todos me receberem bem, tentaram integrar-me no grupo. Mas o que mais me afetou foram as questões fora do futebol, os jornais, as redes sociais. Ao início via, quando falavam bem, gostava de ver, mas depois, quando não falavam bem, já não gostava. Depois deixei de ver e nunca mais vou ver», confessou.

João Félix revelou depois os maiores sonhos que tem no futebol: ganhar a Liga dos Campeões, que tem sempre um «ambiente diferente», e a Bola de Ouro, prémio referente ao melhor jogador do mundo.