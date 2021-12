Penafiel e Académica não saíram do nulo esta manhã, em jogo da 13.ª jornada da II Liga.

As duas equipas vinham de vitórias na ronda anterior – a equipa da casa tinha ganho em Varzim, ao passo que os estudantes tinham vencido o Sp. Covilhã, no primeiro triunfo no campeonato –, mas marcaram passo na luta pelos respetivos objetivos.

Com este resultado, o Penafiel segue no quinto lugar do campeonato, com 20 pontos, ao passo que a Académica continua no último posto, com seis pontos.