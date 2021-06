A Itália goleou esta noite a República Checa, por 4-0, num encontro particular de preparação para o Euro 2020.

Em Bolonha, Ciro Immobile deu vantagem à squadra azzurra aos 23 minutos, vantagem ampliada a três minutos do intervalo, por Nico Barella.

Na segunda parte, Lorenzo Insigne (66m) e Domenico Berardi (73m) fecharam o resultado final.

A Itália está no grupo A do Campeonato da Europa, juntamente com País de Gales, Turquia e Suíça, enquanto a República Checa está no grupo D, com Croácia, Escócia e Inglaterra.