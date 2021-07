O andebolista português Miguel Martins falou nesta terça-feira aos jornalistas, via zoom, desde Tóquio, onde a seleção portuguesa vai estrear-se nos Jogos Olímpicos, no próximo sábado.

O central luso abordou as contingências de uma edição cheia de limitações impostas pela pandemia de covid-19, sendo uma delas a falta de público.

Ainda assim, o jogador garante que não vai faltar motivação à equipa portuguesa, mesmo que também para quem acompanha os Jogos à distância, o fuso horário não seja o melhor.

«Sem público, temos de ir buscar forças a outro lado e apoiar-nos mais uns aos outros. Vai ser complicado para as pessoas assistirem aos nossos jogos em Portugal devido às horas, mas queremos mostrar que somos capazes de atingir grandes feitos. Primeiro por nós e depois também por todos os portugueses», começou por dizer.

Apesar de todas as limitações, o central que vai deixar o FC Porto para representar os húngaros do Pick Szeged, elogia o ambiente que se vive na aldeia olímpica.

«O contacto com a aldeia olímpica está a ser incrível. Estão aqui muitas seleções e o ambiente é muito bom entre todos. Estamos a gostar muito», comentou Miguel Martins, acrescentando que os atletas podem circular livremente no recinto, desde que com máscara.

Outro lamento do andebolista é a impossibilidade, mesmo para os atletas, de assistir às outras modalidades.

«Gostava de conhecer os jogadores da NBA e também de assistir a provas de skate, pois privei na viagem com o nosso atleta Gustavo Ribeiro e fiquei com alguma curiosidade. Pena não podermos estar a apoiar os nossos colegas portugueses a chegar a medalhas», disse.

Quando ao receio de possíveis contágios, Miguel Martins assume que ele existe, mas assegura que os atletas têm tido todos os cuidados.

«O sítio mais problemático é na cantina, onde muita gente está ao mesmo tempo para almoçar e jantar. Mas a nossa comitiva tem procurado estar junta e em horários desencontrados com as restantes e tiramos a máscara só para o essencial», revela.

Miguel Martins abordou ainda a questão das camas de cartão da aldeia olímpica, criticadas por vários atletas, e confidenciou os ‘estragos’ que já fez na sua.

«Já tive uma experiência não muito boa com a cama. Estava a apertar os atacadores, coloquei o pé na cama e o canto da cama amassou um pouco. Os japoneses adotaram a ideologia de fazer tido com materiais recicláveis e eu acho que é algo positivo», elogia.

Portugal está inserido no Grupo B, inicia no sábado o torneio olímpico, frente ao Egito, defrontando ainda o Bahrain (26 de julho), Suécia (28), Dinamarca (30) e o anfitrião Japão (1 de agosto). Passam aos quartos de final os quatro primeiros de cada grupo.

Antes disso, nesta quarta-feira, a seleção orientada por Paulo Jorge Pereira defronta a Argentina no último jogo de preparação.