O atletismo nos Jogos Olímpicos Paris2024 não terá participantes russos ou bielorrussos, reafirmou esta sexta-feira Sebastian Coe, presidente da World Athletics, em videoconferência de imprensa, no final da reunião do conselho do organismo.

Sebastian Coe foi perentório no «não», quando questionado sobre o facto de Comité Olímpico Internacional ter dado luz verde à participação de russos e bielorrussos em Paris, desde que a competir sob bandeira neutra.

«Talvez possam ver desportistas russos e bielorrussos sob bandeira neutra em Paris, mas não vai ser no atletismo. A posição da nossa modalidade continua inalterada. Os atletas russos e bielorrussos estão proibidos de competir pela World Athletics desde março de 2022, em resposta à invasão russa da Ucrânia», argumentou o inglês que lidera o organismo que superintende o atletismo a nível mundial.