Dinamarca e França apuraram-se, esta quinta-feira, para a final do torneio olímpico de andebol de Tóquio2020, com triunfos, respetivamente, sobre a Espanha e Egito e ambos pelo mesmo resultado: 27-23.

A primeira meia-final, entre França e Egito, chegou ao intervalo empatada a 13 golos, mas os franceses acabaram por ser letais na fase final, dando números até pouco condizentes com o grande equilíbrio verificado ao longo de todo o encontro.

O parcial de 14-10 na segunda meia hora deu a vaga aos gauleses, que tiveram em Dika Mem e Hugo Descat os melhores marcadores, ambos com cinco golos. Descat conseguiu mesmo uma eficácia de 100 por cento no remate, quatro deles de livre de sete metros. Yahia Omar e Ahmed Elahmar também marcaram cinco golos cada para o Egito.

No Espanha-Dinamarca, foi exatamente um espelho da primeira meia-final. A primeira parte terminou com 10-14 a favor da Dinamarca e a segunda parte teve um parcial de 13-13.

Mikkel Hansen – quem mais – foi o maior destaque do jogo, com 12 golos, tendo ainda Mathias Gidsel destacado-se com cinco golos e uma eficácia de 100 por cento nos cinco remates que fez. Do lado dos espanhóis, Alex Dujshebaev e Adrian Figueras Trejo foram os máximos marcadores, com cinco golos cada.

Dinamarca e França reeditam assim a final do Rio2016, no Brasil, com os dinamarqueses a defenderem o título olímpico. A final está marcada para as 21 horas locais (14 em Portugal Continental) no sábado. Espanha e Egito jogam às 17 horas locais (11h portuguesas), no mesmo dia, o jogo pela medalha de bronze.