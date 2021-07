A China, com três medalhas de ouro e uma de bronze, é a nação que lidera o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 ao final do primeiro dia oficial de competições após a cerimónia de abertura.

No total, já 28 nações alcançaram pódios. Além da China, Itália, Japão, Coreia do Sul, Comité Olímpico da Rússia e Sérvia conseguiram também já mais do que uma medalha.

O QUADRO DE MEDALHAS – TOP 10 (Comité Olímpico da Rússia e Sérvia estão em igualdade no 10.º lugar):

Confira aqui, no sítio oficial dos Jogos Olímpicos, o quadro completo de medalhados até ao momento.