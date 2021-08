Damien Warner é o novo campeão olímpico do decatlo. O canadiano estabeleceu um novo recorde olímpico da especialidade, tornando-se no primeiro atleta de sempre a superar a barreira dos nove mil pontos na maior competição desportiva mundial, com 9018.

Depois do bronze no Rio2016 e nos Mundiais de 2013 e 2019, e ainda da prata no Mundial de 2015, Warner consegue finalmente um dos dois mais ambicionados títulos no mundo do atletismo.

O francês Kévin Mayer ficou na segunda posição. O recordista mundial repete, assim, a prata conquistada cinco anos antes, no Rio de Janeiro. Com o bronze fica o surpreendente Ashley Moloney. Aos 21 anos, o australiano consegue a sua primeira medalha, enquanto senior, em competições internacionais.

No heptatlo, a vitória sorriu à belga Nafissatou Thiam. A terceira melhor de todos os tempos não teve um concurso particularmente forte, mas foi suficiente para superar a concorrência e revalidar o título de campeã olímpica.

O segundo lugar foi para Anouk Vetter, dos Países Baixos, que agora tem medalhas nos três principais certames internacionais, após o bronze no Mundial de 2017 e o título de campeã europeia em 2016. Na terceira posição ficou a também holandesa Emma Oosterwegel, que, com uma excelente prova final dos 800 metros, conseguiu superar a americana Kendell Williams e a belga Noor Vidts pelo bronze.