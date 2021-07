Estão a ser uns Jogos Olímpicos de sonho para Novak Djokovic. O tenista sérvio qualificou-se para as meias-finais de singulares e de pares mistos.

Na variante individual, o número 1 do mundo bateu Kei Nishikori por 6-2 e 6-0, marcando encontro com o alemão Alexander Zverev na fase a quatro, com o vencedor desse encontro a defrontar o russo Karen Khachanov ou o espanhol Pablo Carreño Busta na final.

Já nos pares mistos, na companhia de Nina Stojanovic, a dupla sérvia derrotou os alemães Kevin Krawietz e Laura Siegemund por 6-1 e 6-2, e defrontarão a dupla russa composta por Aslan Karatsev e Elena Vesnina nas meias-finais. A outra meia-final desta variante colocará frente-a-frente os australianos John Peers e Ashleigh Barty e outro par russo, formado por Anastasia Pavlyuchenkova e Andrey Rublev.

Quem também está no momento de forma da sua vida é Belinda Bencic, que já garantiu duas medalhas, estando na final de singulares e pares femininos.

A suíça qualificou-se para o derradeiro encontro de singulares após superar a cazaque Elena Rybakina por 7-6, 4-6 e 6-3. Na final, irá defrontar a checa Marketa Vondrousova, que se superiorizou a Elina Svitolina por 6-3 e 6-1.

Com Viktorija Golubic como parceira, Bencic apurou-se para a final de pares femininos, ao derrotar as brasileiras Laura Pigossi e Luisa Stefani por 7-5 e 6-3. Na outra meia-final, as primeiras cabeças de série Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova suaram para vencer as russas Veronika Kudermetova e Elena Vesnina. A dupla checa ganhou o primeiro set por 6-3, mas perdeu o segundo pelo mesmo parcial. No super tie-break, Krejcikova e Siniakova levaram a melhor por 10-6.

A variante que falta, de pares masculinos, irá ter uma final totalmente croata. Nikola Mektic e Mate Pavic, primeiros cabeças de série, bateram a dupla norte-americana Austin Krajicek e Tennys Sandgren por duplo 6-4. No outro encontro, Marin Cilic e Ivan Dodig selaram a vitória sobre os neo-zelandezes Marcus Daniell e Michael Venus por duplo 6-2.