O Canadá venceu o título olímpico de futebol feminino, ao vencer a Suécia por 3-2 no desempate por grandes penalidades após uma igualdade a um golo registava no final do prolongamento.

No Estádio Internacional de Yokohama, palco da final do Mundial 2002, as suecas adiantaram-se no marcador aos 34 minutos pela avançada Stina Blackstenius.

Depois de terem surpreendido os Estados Unidos nas meias-finais, as canadianas voltaram a contrariar o favoritismo de um adversário e empatou aos 67 minutos através de uma grande penalidade convertida por Jessie Fleming.

O tempo regulamentar chegou ao fim e o final do prolongamento chegou sem alterações no marcador.

Através da marca dos onze metros, o Canadá foi melhor, apesar de ter concretizado apenas três dos seis remates, ace a dois das suecas, que viram a capitã Caroline Seger desperdiçar uma tentativa que lhes daria o título olímpico.

Recorde-se que o Canadá foi bronze no futebol feminino em 2012 e 2012, estreando-se agora no quadro de vencedores, no qual sucede à Alemanha.

A Suécia foi prata pela segunda edição consecutiva e os Estados Unidos ficaram com o bronze depois de terem batido a Austrália por 4-3 na quinta-feira.