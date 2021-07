Artur Soares Dias é o árbitro nomeado para a partida entre a Austrália e o Egito, da terceira jornada do grupo C do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, o árbitro de 42 anos será assistido pelos compatriotas Rui Licínio e Paulo Soares. O venezuelano Jesus Valenzuela será o quarto árbitro, enquanto o polaco Pawel Raczkowski será o VAR.

O Austrália-Egito joga-se esta quarta-feira, às 12h00.

De resto, Tiago Martins também estará em ação, mas como VAR no duelo entre a Arábia Saudita e o Brasil.