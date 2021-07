O quinto lugar de Yolanda Sequeira no surf, o oitavo na final por equipas de ensino em desporto equestre e o apuramento histórico da nadadora Ana Catarina Monteiro foram as grandes marcas portugueses no quarto dia de competições dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, esta terça-feira, no Japão.

Yolanda esteve em destaque ao chegar aos quartos de final da prova feminina individual no surf, mas viu o sonho de uma medalha acabar com a eliminação ante a sul-africana Bianca Buitendag. Ficou assim por mais um diploma para as cores lusas.

No desporto equestre, a seleção portuguesa acabou no oitavo lugar entre oito finalistas, no Grand Prix Special de Tóquio2020, ganhou pela Alemanha. Maria Caetano, Rodrigo Torres e João Miguel Torrão arrecadaram assim o segundo diploma do dia para Portugal. Torres vai atacar a final individual na quarta-feira.

Na natação, Ana Catarina Monteiro evidenciou-se com o apuramento para a meia-final dos 200 metros mariposa, algo conseguido pela primeira vez por uma mulher portuguesa. A vila-condense de 27 anos conseguiu o 14.º tempo nas eliminatórias, com 2.11,45 minutos.

Ainda na natação, a prestação de José Paulo Lopes nos 800 metros livres. Falhou o acesso à final, mas evidenciou bom plano competitivo e ficou na 23.ª posição.

Um dia em que Portugal ficou sem representantes no ténis de mesa, com as eliminações de Marcos Freitas e Fu Yu, respetivamente nos oitavos de final e na terceira ronda.

No triatlo, Melanie Santos terminou em 22.º lugar na prova feminina, conseguindo assim o melhor resultado de Portugal na modalidade.

No judo, Anri Egutidze ficou-se pela primeira ronda, na categoria -81 quilos, ao perder com Shamil Borchashvili.

No cross-country, a jovem ciclista Raquel Queirós, de 21 anos, foi 27.ª.

Na vela, Carolina João conseguiu o seu melhor desempenho nas águas de Enoshima, um 13.º lugar, ao qual juntou um 36.º, na quinta e sexta regatas da classe Laser Radial, ‘galgando’ duas posições na geral, para 34.ª.

A classe 49er principiou hoje, com Jorge Lima e José Costa a debaterem-se com mau tempo, provado pelo tufão Nepartak, que obrigou ao adiamento de duas regatas, sendo que, na única disputada, a dupla portuguesa foi 11.ª entre as 19 tripulações em prova.