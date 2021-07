A seleção portuguesa da modalidade de ensino equestre terminou na oitava posição no Grand Prix Special dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, vencida pela Alemanha.

Depois da qualificação na sétima posição, os cavaleiros Maria Caetano, Rodrigo Torres e João Miguel Torrão conquistaram 6965,5 pontos, menos que a Espanha, que os relegou para o oitavo posto com 7198,5 pontos. No Parque Equestre de Tóquio, a Alemanha conquistou a prova, com 8178 pontos, seguido dos Estados Unidos com 7747 e medalha de prata, enquanto a Brã-Bretanha fez 7723 pontos e ficou com o terceiro lugar.

Rodrigo Torres, bisneto de Domingos de Sousa Coutinho, que conquistou a medalha de bronze na prova de salto de obstáculos por equipas em Berlim1936, elogiou a prova que terminou na melhor pontuação lusa, com 2458,5 pontos.

«Foi espetacular, o cavalo Fogoso deu-me tudo, acho que foi uma prova limpa. Posso ter tido algum erro, não senti, mas estou supercontente, foi uma prova espetacular. Nunca pensei chegar à final, mas o cavalo superou-se e superou tudo o que podia imaginar. Ter a melhor nota e chegar à final olímpica foi um sonho realizado», disse o cavaleiro de 44 anos.

A cavaleira Maria Caetano reconheceu que a qualificação lhe correu melhor do que a final, na qual totalizou 2260 pontos.

«Foi uma experiência espetacular, tive pena de ter cometido um erro que me tirou alguns pontos, acho que um bocadinho por causa do calor. O cavalo sentiu muito e eu só senti depois, quando parei, mas foi um pico de calor durante a nossa prova, que fez com que ele fizesse um erro que tirou alguns pontos e não se apresentasse tão expressivo como na qualificação», afirmou a cavaleira.

Também afetado pelo calor, João Miguel Torrão, de 28 anos, não escondeu a desilusão com o desempenho, que se saldou em 2247 pontos.

«Hoje não correu como esperado, houve muitos, muitos erros. O cavalo [Equador] hoje estava um bocadinho quente, a fazer aqueles erros que cometeu na prova e não consegui controlar. Mesmo assim, faço um balanço positivo desta experiência única», referiu o mais novo elemento da equipa nacional.

Portugal regressou nesta terça-feira a uma final olímpica de equipas em ensino, depois de Pequim2008, onde participaram Daniel Pinto, Carlos Pinto e Miguel Ralão Duarte. Na quarta-feira, Rodrigo Torres vai disputar a final individual do concurso de ensino.