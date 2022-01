O empresário norte-americano John Textor já só tem acordo com José António do Santos, maior acionista individual da SAD do Benfica e conhecido como o 'Rei dos Frangos', para a compra de 16 por cento do capital da sociedade dos encarnados, em vez dos anteriores 25 por cento, confirmou esta quinta-feira a SAD benfiquista, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na comunicação ao mercado, é referido que José António dos Santos e John Textor mantêm «interesse na conclusão do negócio que respeita à transmissão de um total de 3.680.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 16 por cento do capital social da Benfica SAD» e que, por isso, ambos mantêm atualmente «negociações em vista a alcançarem um acordo nesse sentido», depois do adiamento do negócio anunciado em setembro, até ao final de 2021.

Em julho de 2021, o Benfica revelou que o investidor norte-americano celebrou um acordo com José António dos Santos para aquisição de 25 por cento do capital social da sua SAD, baixando-se agora a fasquia para os 16 por cento. Porém, essa percentagem de 25 por cento não estava (como continua a não estar) totalmente na posse do empresário português.

Segundo a comunicação oficial à CMVM, «no âmbito das negociações que ainda decorrem», José António dos Santos e John Textor «aceitaram o princípio de acordo (ainda não formalizado) no sentido de colocarem termo a um dos contratos (…) (a saber o contrato para venda de um total de 2.070.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 9 por cento do capital social da Benfica SAD», lê-se na nota disponibilizada esta quinta-feira.

Na nota ao mercado, José António dos Santos informa que «mantém na sua titularidade direta um total de 3.143.942 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de cerca de 13,67 por cento do capital social da sociedade» do Benfica. Contudo, o ‘Rei dos Frangos’ mantém ainda controlo indireto, nomeadamente de 1,9565 por cento, através da sociedade Grupo Valouro – SGPS S.A., no qual detém, «direta e indiretamente», 23,335 por cento do capital social, bem como de 0,7485 por cento através da sociedade Avibom, que tem o Grupo Valouro como acionista único. Há, ainda, a sociedade Rações Valouro (que tem o Grupo Valouro como acionista maioritário) e que detém 0,002 por cento do capital social encarnado.

José António dos Santos informou ainda a Benfica SAD da «resolução amigável» do contrato de promessa de compra e venda da Quinta de Jugais, de dois por cento do capital social da Benfica SAD, celebrado a 26 de abril de 2021. Além deste negócio, caiu também, mas por ter caducado, o contrato assinado com José da Conceição Guilherme, a 28 de abril de 2021, para a compra, condicionada, de 3,73 por cento do capital social da Benfica SAD. «O contrato promessa em causa caducou, sem que tivesse sido celebrado qualquer acordo de transmissão de ações», lê-se na comunicação à CMVM.